26 écoles bruxelloises ont déjà profité de la subvention pour rénover la salle des professeurs

Cette subvention est disponible pour l'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel. Un an plus tard, 26 écoles ont déjà pris en main leur salle des professeurs. « La salle des professeurs est un lieu important dans nos écoles », a expliqué le ministre Gatz, en charge de l'Enseignement néerlandophone et de la construction des écoles au sein de la VGC. « Une salle des professeurs bien aménagée et équipée contribue à un environnement d'enseignement de qualité pour nos professeurs. C'est l'endroit où ils peuvent faire une pause après leurs cours, où ils peuvent se retrouver entre collègues ou échanger des idées, et où ils peuvent préparer leurs leçons ou faire leurs corrections. »

Avec une subvention allant jusqu'à 15.000 € par école, la VGC soutient les écoles néerlandophones de Bruxelles dans le (ré)équipement de la salle des professeurs. Pour les 23 écoles primaires et 3 écoles secondaires qui ont déjà profité de la subvention, la VGC a déjà déboursé un total de €280.000. Les écoles qui souhaitent également faire appel à cette subvention pour réaménager leur salle des professeurs peuvent encore introduire une demande via le guichet électronique de la Commission communautaire flamande (subsidies.vgc.be) jusqu'au 31 août 2023.