Danielle Belle-Josse expose à Cerfontaine

Pour elle, peindre, rencontrer et partager avec des artistes, avec des personnes curieuses et intéressées par ses réalisations, sont sources de richesses et de perspectives nouvelles.

Cette artiste est une habituée du lieu puisqu’elle y a déjà exposé en juin 2017 et qu’elle participe régulièrement aux expositions du 15 août. Née à Carnières dans le Hainaut, elle a été institutrice maternelle et inspectrice. Le dessin a pris une place importante dans sa formation, puis dans sa carrière d’enseignante. Mais elle a vite ressenti le besoin de s’exprimer autrement. Depuis sa retraite, elle s’est essayée à presque tous les sujets (paysages, portraits, animaux).

Elle constate que le mode figuratif est proche de son vécu et du regard qu’elle porte sur son environnement et, forte des bases de dessin acquises à l’École Normale, elle a, seule, poursuivi un apprentissage qu’elle ne cesse de remettre en question au fil de ses réalisations.

Elle a choisi la peinture à l’huile et elle a des sujets favoris : les enfants bien sûr : « Ils m’inspirent la spontanéité, la malice, la tendresse et les émotions. »

Ensuite, les animaux, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, lui sont des sujets familiers, seuls ou avec les enfants ou dans leur environnement.

Il y a encore des portraits d’homme et de femmes, d’hier ou d’aujourd’hui, qu’elle fixe sur la toile, dans des situations de folklore et de vie, exprimant par leur attitude et surtout par l’expression de leur regard, sentiments et émotions.

Enfin, la nature l’inspire : forêts, bouquets de fleurs, villages aux couleurs verdoyantes, mordorées ou hivernales, reflètent un moment de contemplation.

Elle a participé de très nombreuses fois à des expositions : en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles et en France ! Que ce soit individuellement, en groupe, en galeries, en entreprises, dans des seigneuries, et même dans les restaurants. Citons aussi sa participation à des expositions à thèmes, à Florennes, Couvin, Rochefort, Ham-sur-Heure, Nismes, Walcourt, Philippeville, Chimay, et le Palais Abbatial de St Hubert.

Elle a gagné quelques belles récompenses, comme le premier prix « Balade » à Charleroi en 2005, et elle est membre de plusieurs Cercles artistiques.