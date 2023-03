Nous avons rencontré Brendan Fraser à l’occasion de la sortie de «The Whale»: «Je sais ce que c’est d’être obèse…» Après une longue période de repli et de dépression, l’acteur fait un retour remarquable dans « The Whale », où il est méconnaissable. Une prestation impressionnante qui mérite amplement l’Oscar. Nous l’avons rencontré à Hollywood. Isopix / Cinéart

Par Jean-Philippe Darquenne

C’est bien connu : Hollywood adore les acteurs qui font un retour fracassant après une traversée du désert, et ceux qui se métamorphosent pour un rôle. Avec « The Whale » (« La baleine »), qui sort en salle ce 8 mars, Brendan Fraser, 54 ans, remplit ces deux critères. Et, après le Critics’ Choice Award du meilleur acteur, il devrait logiquement rafler l’Oscar, ce 12 mars, pour son impressionnante prestation dans ce film de Darren Aronofsky (« Requiem for a Dream », « Black Swan »).

de videos

Il y est Charlie, un professeur d’anglais dont le suicide de son amant l’a conduit à la dépression et à une prise de poids morbide. Quand on le découvre, il pèse 270 kilos et son cœur menace de lâcher d’une seconde à l’autre. Une condition qui l’a marginalisé et le fait se cacher de ses élèves, auxquels il donne cours en ligne. Pour couronner le tout, sa fille, Ellie (formidable Sadie Sink, échappée de « Stranger Things »), vient régulièrement lui hurler dessus, car elle lui en veut terriblement de l’avoir abandonnée quand il a voulu vivre librement son homosexualité.

Brendan est le premier à l’avouer : comme Charlie, il a vécu des traumatismes qui lui ont fait toucher le fond, à commencer, en 2003, par ce que lui a fait Philip Berk, alors président des Golden Globes. Lors d’un déjeuner, l’homme lui a attrapé les parties génitales, un geste que l’acteur considère à ce jour toujours comme un viol. Il était nommé à la cérémonie cette année-là, mais, traumatisé, n’y a pas assisté. Quelques années après cette agression, il divorce de sa femme, Afton Smith, la mère de ses trois enfants, qui lui réclame une pension alimentaire annuelle de près d’un million de dollars, puis sa maman Carol décède. De surcroît, les tournages des films d’action où il assure ses propres cascades endommagent son corps. Il s’éreinte un genou, le dos, les cordes vocales et passe deux fois sur le billard pour se faire retirer une vertèbre. « Après « La momie 3 », j’étais rafistolé avec du ruban adhésif », se souvient-il.

Ces pépins de santé le contraignent à arrêter le sport, ce qui le plonge dans un profond mal-être et lui fait prendre du poids. Beaucoup de poids ! Quand, en 2016, il apparaît dans la série « The Affair », où il est un gardien de prison détestable, il est méconnaissable, traînant un corps à des années-lumière de celui qu’il arborait, musclé et huilé, dans « George de la Jungle », vingt-cinq ans plus tôt. Il devient alors la cible des tabloïds qui s’acharnent sur son physique. A partir de là, Brendan refuse tout nouveau projet, et se retire de Hollywood et de la vie publique.

Brendan Fraser à l’époque de «La momie», la franchise qui l’aurait mis en pièces et lui aurait fait perdre du poids. - Archives CTR/Isopix

La renaissance!

Aujourd’hui, il a retrouvé la forme, ce qu’il nous confirme quand on lui demande comment il a supporté la prothèse de près de 100 kilos qui l’a fait entrer dans le personnage de Charlie. « Je ne suis peut-être pas intelligent, mais je suis fort. (Rires.) J’ai appris à bouger avec cette charge, mais quand je tombais, il fallait qu’on me relève ! Et quand on me l’enlevait, j’avais le tournis. Aujourd’hui, j’ai presque l’impression de dire au revoir à un ami. » Il poursuit : « J’ai personnellement connu l’obésité, ce qui ne veut pas dire que j’étais le mieux placé pour jouer Charlie. Mais ça m’a donné une responsabilité. Je devais lui apporter l’humanité, la dignité et la crédibilité que Darren et moi voulions qu’il ait. Je l’ai rencontré entre moi et cette prothèse. »

« J’ai toujours su Brendan capable de jouer quelqu’un qui suscite d’abord le rejet et la répulsion, mais à qui on trouve un truc attachant au bout de cinq minutes », commente le réalisateur Darren Aronofsky. « Et après vingt minutes, on tombe amoureux de lui ! C’est tout Brendan. Il fait très vite fondre le cœur. »

Lire aussi Brendan Fraser, connu pour son rôle dans "La momie" et "George de la jungle", pèse aujourd'hui 270 kg, voici pourquoi (photo)

Ce qui qualifie avant tout cet acteur d’exception, c’est son hypersensibilité et son humilité. Après une projection du film à Los Angeles, alors que le public était debout pour l’applaudir, on l’a vu essuyer quelques larmes. « Je dois parfois me pincer », confie-t-il par rapport à l’accueil de sa performance, qu’il doutait, à la base, pouvoir livrer. « Je me sens toujours un débutant, et je n’ai jamais été aussi concentré que sur ce tournage. » Pour s’y préparer, il est allé à l’Obesity Action Coalition, en Floride, où il a rencontré des gens souffrant de cette maladie. Une visite en terrain connu.

« Avec la plus grande honnêteté, ils m’ont dit à quel point ils sont des objets de discrimination, montrés du doigt et humiliés au quotidien. Et ils m’ont fait confiance pour les représenter. L’obésité est l’une des dernières réalités que notre société ne tolère pas, ce qui est ahurissant en 2023. Mais, comme quelqu’un me l’a dit en Floride, ce film pourrait changer les mentalités. Il sort l’obésité du coin où on l’a cachée, et montre un homme qui vit certes dans le noir, mais n’est que lumière. Ce qui nous confronte tous à nos préjugés et nous pousse à les réexaminer. » Après un moment de réflexion, l’acteur ajoute : « Pour moi, ce film est davantage l’histoire de quelqu’un qui cherche à se racheter… Je sens que tout ce que j’ai fait dans ma vie m’a conduit à ce rôle. Comme Charlie, j’ai fait des erreurs, mais elles m’ont appris à ne pas en faire d’autres. »

Ce qui est certain, c’est qu’il n’a pas besoin de se faire pardonner par Hollywood, et qu’il a désormais la ferme intention d’y rester. « En fait, je n’ai jamais été bien loin. On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement ! Je suis heureux de retravailler, mais je m’attends toujours à ce que quelqu’un vienne me voir pour me tendre un essuie de vaisselle et me dire de retourner à ma cuisine ! » En attendant, il vient de finir le dernier film de Martin Scorcese, qui lui a réservé une place de choix dans son nouveau western, « Killers of the Flower Moon », avec DeNiro et DiCaprio. Qui dit mieux ?

« The Whale », dès le 8 mars au cinéma.