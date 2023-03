Le prénom que Kristina et Rodrigo ont voulu donner à leur fils refusé par les autorités locales: «On n’a appris que plus tard ce que ça voulait dire»

« On croit que ça n’arrive qu’aux autres, ce genre d’histoire », a déclaré la mère. Elle ajoute : « On a pris une claque. J’ai expliqué à la juge que si j’avais vraiment voulu porter préjudice à mon fils, je l’aurais appelé Celsius Degres ».

Le couple souhaitait appeler leur enfant Hadès, le nom du Dieu des enfers dans la mythologie grecque. Ce prénom a été donné 12 fois en 2020 en France. « On trouvait que cela sonnait bien. On n’a appris que plus tard ce que ça voulait dire », confie Kristina. « Hadès ce n’est pas choquant. Il y a des prénoms plus abracadabrantesques qui passent sans problème. Il ne s’appelle pas Nutella, Mini Cooper ou Prince William », a estimé leur avocat. Une décision sera prise le 4 avril.