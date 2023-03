Baromètre de la mobilité: la majorité des Belges ne sont pas prêts pour la transition vers une mobilité douce

Depuis un an, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la poussée inflationniste qu’elle a engendrée ont bousculé un marché en pleine évolution. Les Belges ont-ils dès lors changé leurs perceptions et réflexions ? Éléments de réponse.

Environ 4 Belges sur 10 envisagent d’acheter une voiture électrique comme prochain véhicule. Ce qui les déciderait à franchir le pas serait les prix moins élevés des voitures hybrides/électriques, et une meilleure infrastructure routière, comme des bornes de recharge électrique par exemple.

62 % des Belges estiment que les pouvoirs publics ne font pas suffisamment d’efforts pour financer la transition vers la mobilité douce. Les aides financières les plus souhaitées sont celles à l’achat (31 %), une réduction fiscale (17 %) et/ou une réduction de la taxe de circulation (12 %).

Les entraves pour les usagers belges à réaliser la transition vers un véhicule électrique ? La crise énergétique (62 %), la diminution du pouvoir d’achat (37 %) et la pénurie des matières premières dans la fabrication de batteries pour automobiles électriques (36 %). La prolifération des véhicules de mobilité douce en ville fait craindre plus d’accidents sur les routes et génère une plus grande nervosité auprès de certains usagers, surtout ceux qui ont l’habitude de circuler en ville. L’utilisation du vélo, la pratique de la marche à pied et l’utilisation de trottinettes/steps sont plus fréquentes depuis la crise du Covid.

Voitures électriques

L’achat d’une voiture électrique ? Oui, mais pas à n’importe quel prix ! Le principal incitant pour faire le pas vers l’acquisition d’une voiture électrique est un prix d’achat moins élevé. C’est ce que nous disent 36 % des Belges, notamment les habitants des zones éloignées des centres urbains. Ils seraient plus enclins à acheter une voiture électrique grâce à un soutien financier du gouvernement et une meilleure infrastructure routière, incluant des bornes de recharge. Un des principaux leviers pour accroître l’intérêt dans l’acquisition de ce type de véhicule reste la conviction écologique (20 %), en particulier auprès des jeunes.

Le principal obstacle à l’achat d’une voiture électrique reste de loin son prix (73 %), suivi par le manque de stations de recharge (48 %) – même si cet obstacle est moins prononcé que l’année passée (-6 pts) – et la difficulté de recharger la voiture à domicile (43 %). À noter que 35 % des personnes interrogées ne sont pas convaincues des bienfaits écologiques de la voiture électrique, notamment les plus âgés (45 %)

Une mobilité 100 % électrique d’ici 2035. Réaliste ?

Malgré les récentes décisions des instances européennes, seulement 36 % des Belges estiment réaliste le passage à une mobilité électrique en 2035 pour les véhicules neufs (30 % des francophones et 40 % des néerlandophones). Ainsi, pour 41 % des Belges seulement, leur prochaine voiture sera électrique. La dépendance du Belge à sa voiture reste grande : seulement 14 % de la population qui dispose d’une voiture affirme pouvoir s’en passer si nécessaire.