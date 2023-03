The Prodigy en clôture du Ronquières Festival!

Le Plan Incliné s'apprête déjà à trembler au son des basses des classiques comme Out of Space, No Good (Start The Dance), Voodoo People, Breathe ou encore Firestarter. The Prodigy est depuis ses débuts une des plus impressionnantes machines live de l'histoire de la musique électronique et le pionner du mélange des genres rave, break beat, hip-hop, électro et rock.

Son excentrique danseur et chanteur, Keith Flint, a été retrouvé mort le 4 mars 2019. Mais le groupe est toujours emmené par Liam Howlett et Maxim Reality.