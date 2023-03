Procès des attentats à Bruxelles: la survivante Janet Winston, les parents du jeune Bart Migom livrent leur vécu mercredi, «cette hantise de savoir ce qui leur était arrivé, de savoir si elles étaient en vie"

Le 22 mars, Janet Winston et son mari Fred se trouvaient dans la file d’enregistrement pour la Delta Airlines lorsqu’une «boule de feu a déferlé» vers eux. Reprenant leurs esprits quelques minutes plus tard, tous deux ont accompagné comme ils le pouvaient d’autres victimes. «Les jours qui ont suivi ont été terribles. Cette hantise de savoir ce qui leur était arrivé, à toutes ces personnes, savoir si elles étaient en vie», a témoigné mercredi Janet Winston devant la cour d’assises de Bruxelles.

«J’ai beaucoup hésité à témoigner, comme tout le monde ici j’imagine. Je me demandais quel en serait l’utilité», a-t-elle déclaré face à la présidente de la cour, Laurence Massart. «Mais je me suis souvenue avoir un jour écrit dans mon journal : ’Dans le monde animal, il ne se trouve pas de tribunal pour rechercher la vérité et rendre justice’. J’ai vu de mes propres yeux le mal qui a été déployé et les terribles souffrances qui en ont découlé. Non seulement pour moi-même, mon mari, mes enfants, mes parents, ma famille, mais aussi d’autres personnes que j’ai rencontrées ce jour-là, dans des circonstances terribles».