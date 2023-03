Faut-il s'attendre à de nouvelles chutes de neige dans les prochains jours? Voici les prévisions

De la neige lourde et humide tombait sur tout le pays ce mercredi matin mais les précipitations hivernales se transforment déjà en pluie sur le sud du pays en matinée, puis sur le reste de la Belgique à la mi-journée, annonce l’IRM dans ses dernières prévisions.

Dans le courant de la journée, les maxima varieront entre 2 et 3°C dans le nord et l’ouest du pays et atteindront jusqu’à 7°C dans le sud des Ardennes et même jusqu’à 10°C en Lorraine belge.