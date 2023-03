Journée de la femme: l’UCLouvain féminise tous ses bâtiments, à Mons y compris

Des protections hygiéniques distribuées gratuitement ce mercredi à Mons

Par la rédaction

Pour la journée internationale des droits de la femme, les Jeunes Socialistes de Mons-Borinage, en collaboration avec la fédération socialiste de la région, mènent plusieurs actions. « Dès 7h, nous avons distribué aux femmes des protections hygiéniques », explique Marie Meunier, présidente du CPAS de Mons. « La lutte pour l’accès aux protections gratuites est un des combats du parti au niveau national. La ministre Morreale a déjà mis en place un projet pilote pour que les personnes précarisées aient accès gratuitement à des protections hygiéniques, mais il faut aller plus loin. Nous prônons une distribution plus large au niveau régional et même national, comme nous le faisons déjà à Mons via le CPAS et les maisons de quartier. »

Les Jeunes Socialistes ont également sensibilisé la population au statut de cohabitant en distribuant des flyers. « Ce statut est injuste, en particulier pour les femmes », poursuit Marie Meunier. « Nous souhaitons sa disparition car il crée des disparités importantes et empêche les femmes d’être émancipées car elles dépendent financièrement de leur conjoint. »