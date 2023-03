Notre coin du tacticien : l’entraîneur doit aussi pouvoir faire la fête avec ses joueurs ou joueuses en cas de victoire

Si on ne fait pas ça, on passe à côté d’énormément de choses. Ensuite, il convient d’aller saluer les arbitres… sans jamais leur parler de leurs prestations.

Lire aussi P3D Hainaut: l’équipe-type du week-end, le classement des buteurs et les dernières nouvelles des clubs

Déjà parce que ça ne changera rien au résultat et aussi parce que tous, entraîneurs et joueurs, nous ratons tellement de choses… Les remercier avec le sourire leur fera garder une bonne image du coach et du club, ils se souviendront d’un entraîneur respectable avec lequel cela se passe bien et qui montre l’exemple.

Lire aussi Montignies se prépare à quitter la P1 Hainaut, Gianni Carboni ne cache pas sa peine : «Avec les cadres, on vit très mal la situation»

Ensuite, c’est le rassemblement dans le vestiaire lors duquel le coach devra imposer sa voix pour couvrir le bruit et dire un petit mot. Une erreur que beaucoup commettent est de ne pas célébrer une victoire avec leurs joueurs…

Lire aussi «Pour moi, la saison est un échec» : bombardé co-entraîneur d’Anderlues en P2C Hainaut, Konstantinidis se livre

Or, tout le monde se donne énormément de mal pour que le club vive bien, pour que l’équipe soit soudée. Dans la quête de résultats, un entraîneur ne compte pas ses heures pour planifier et distiller ses entraînements sur fond de passion.