Le «jeu» scandaleux de ces parents avec leur enfant suscite la polémique chez les internautes: ils ne pensaient rien faire de mal, puis les services sociaux ont débarqué...

Une influenceuse, Savannah Glembin, a récemment posté une vidéo de son fils enrobé dans du film plastique sur TikTok. Le couple prétend qu’il s’agissait d’un jeu. La vidéo originale, depuis en privé, a suscité la polémique chez les internautes qui ont reproché la cruauté de ces parents : « J’ai eu peur quand il est tombé en avant, je me suis dit oh mon dieu, il va suffoquer », a commenté une personne. « Personne ne pense que c’est amusant », ajoute une autre.

Dans une vidéo postée en réaction aux critiques, l’influenceuse a reconnu avoir fait une erreur et a déclaré : « Nous ne ferions jamais de mal à notre fils. Il est la meilleure chose qui nous soit arrivée ». « Cette vidéo a été déformée d’une certaine manière [et a conduit] les gens à penser que nous maltraitions notre enfant. Mais il riait et souriait et c’était juste une chose amusante », a ajouté Savannah.