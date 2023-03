Un camion transportant 40 palettes de frites se renverse sur la RN58 à Comines (vidéo)

C’est vers 9h que les services de secours ont été prévenus. Un camion transportant des palettes de frites s’est renversé sur la RN58. « L’incident a eu lieu sur la RN58 à la hauteur de la chaussée d’Houthem dans le sens Warneton-Comines », nous indique le capitaine Jimmy Lahousse.

« Avec la neige, le camion a glissé et s’est renversé sur le côté. L’urgence a été de sécuriser la zone afin de ne pas créer d’autres accidents. Le conducteur s’est retrouvé bloqué dans sa cabine et nous avons dû l’évacuer par le pare-brise. Le chauffeur ne souffre que de légères blessures à la jambe et il a été transporté à l’Hôpital de Menin ».