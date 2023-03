Aywaille décroche sa licence D2-D3 ACFF pour la saison 2023-2024

Cette fameuse licence… Elle est toujours source d’angoisse, et lorsqu’on l’obtient, on ne peut que pousser un « ouf » de soulagement et s’en réjouir. C’est donc avec une grande satisfaction que le R Aywaille FC a accueilli la nouvelle. Le club du président Philippe Dodrimont a obtenu son précieux sésame pour la saison 2023-2024 concernant la D2-D3 ACFF. Il a en effet rempli toutes les conditions nécessaires (sportives, administratives et fisco-sociales).

Actuellement 6e du championnat, à 4 points de Mormont mais sans les unités de la victoire sur Huy (pas encore entérinée suite à l’arrêt du match peu avant son terme), et donc en course pour une place au Tour Final, Aywaille se déplacera à Meix-devant-Virton ce dimanche (15h).