Pénurie de talents dans le monde de la tech: «Si plus de femmes s’engagent dans ce secteur, on résoudra déjà une partie du problème»

Un manque de vision ? Un manque de qualification ? Peut-être un peu des deux. Les technologies évoluent rapidement, la formation doit suivre. C’est un fait. Cependant, on constate un manque de diversité qui empêche d’avoir un vivier de talents plus important. Il suffit de regarder la parité homme-femme dans ce secteur : selon les dernières données McKinsey, la part moyenne des femmes dans la tech s’élève, à peine, à 22 % dans les 27 pays de l’Union européenne. Trop peu. « Je crois que c’est quelque chose que l’on trouve un peu partout. Du moins que l’on a trouvé un peu partout. Mais dans l’informatique, le nombre de femmes est encore trop minime », nous confie Sybil Jacob, Business Development Manager chez Kingston en Belgique.

Entrée dans ce monde par l’opportunité d’avoir un premier job à la sortie de ses études de graphisme, elle partage aujourd’hui une passion qu’elle ne changerait pour rien au monde. « C’est par hasard que je suis arrivé dans ce secteur qui m’a tout de suite intéressé. Et pas que pour le contenu mais aussi pour les gens. Et à l’époque, je ne crois pas exagéré en disant ça, il y avait 90 % d’hommes. » Si la situation s’est difficilement améliorée depuis, la représentation féminine dans les entreprises technologiques reste trop faible. « C’est avant-tout culturel. On a collé des étiquettes sur ce qu’était un homme et ce qu’était une femme. » Des étiquettes qui ont (eu) la vie dure. « Historiquement, on a eu les mathématiques pour les garçons. Les langues pour les filles. Les filles étaient moins motivées pour faire des études scientifiques que les garçons », ajoute Sybil.

Diversité

Pour Sibyl, le message à faire passer aujourd’hui est simple : on a besoin d’une meilleure parité homme-femme pour continuer de progresser. Mais pas seulement. « C’est plus avantageux pour une société d’avoir un mélange cohérent entre hommes et femmes mais également de différentes cultures. » Une vision confortée par son travail chez Kingston, où 47 % du personnel sont des femmes et où l’on retrouve plus de 40 nationalités différentes. « On accorde beaucoup d’importance à chacun, à chaque culture. On voit que les résultats sont meilleurs s’il y a de la diversité. Cela permet d’avoir une plus grande créativité. »

Une créativité au centre de tout dans le monde informatique. Une créativité qui a néanmoins besoin de main-d’œuvre. « Oui il y a une pénurie de talents, c’est un problème aujourd’hui. Mais si plus de femmes s’engagent dans ce secteur, on résoudra déjà une partie du problème. Donc je crois qu’il faut enlever juste la barrière qui est inconsciemment présente chez les femmes. Oser y aller et faire fi des préjugés. »