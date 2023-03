Quinzaine de valorisation de la vallée de l’Eau Noire

Du 22 mars au 7 avril, le Centre culturel de Couvin et le Parc Naturel Viroin-Hermeton organisent la quinzaine Au Fil de l’Eau Noire en collaboration avec de nombreux partenaires. Cette quinzaine s’intègre tout naturellement dans les Journées Wallonnes de l’Eau, organisées du 18 mars au 2 avril par les Contrats de Rivière. Dans ce cadre, de nombreuses activités de mise en valeur et de sensibilisation à la préservation de l’Eau Noire et de sa vallée seront organisées à l’attention des écoles maternelles et primaires de l’entité et du grand public.

Parmi ces activités, une quarantaine de balades contées (conte écrit par le Service de santé mentale de Couvin et décors réalisés par le CEC le Kraak, Les Goélands et l’école Saint Joseph) et pédagogiques à destination des écoles maternelles et primaires tous réseaux confondus de l’entité couvinoise. Ces balades démarreront de différents lieux emblématiques situés le long de l’Eau Noire : Bac à Pourcias et le Domaine Saint-Roch à Couvin, Magorailles à Pesche, Grand Pont à Presgaux… Ces balades pédagogiques seront animées par le CRHM, le DNF et Natagora.