Guerre en Ukraine: les ministres de la Défense de l’Union européenne se lancent dans la course aux munitions

Elle se fonde sur le plan proposé par l’Agence européenne de défense, le Service européen d’action extérieure et la Commission. «Premièrement, fournir rapidement des munitions à partir des stocks existants. Nous parlons de semaines, nous devons donc utiliser ce que les armées européennes ont déjà dans leurs stocks et dans les contrats qu’elles ont passés avec l’industrie», a expliqué M. Borrell.

La réunion qui a débuté mardi soir est de nature informelle, mais elle n’en est pas moins importante en vue de la prochaine réunion formelle des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, selon le Haut représentant Josep Borrell.

Deuxièmement, «demander plus de collaboration» à travers des commandes conjointes des armées qui y sont disposées, afin de fournir à moyen terme une partie de ces achats à l’Ukraine.

Et «à plus long terme - ou à moins long terme, mais certainement pas pour demain -, accroître la capacité de défense de notre industrie.»

Une feuille de route est nécessaire. «Les États membres ne mettront leurs stocks à disposition que s’il existe un calendrier clair pour les réapprovisionner», a souligné Thierry Breton, qui va visiter ces prochaines semaines «toutes les industries de défense d’Europe pour s’assurer que tout le monde soit bien aligné».

Douze entreprises, dans neuf États membres, produisent les munitions dont l’Ukraine a besoin, selon une source européenne.

Jens Stoltenberg avait lui aussi plaidé le mois dernier à Bruxelles pour un accroissement de la production du secteur de la défense en Europe, non seulement pour alimenter l’Ukraine en munitions et artillerie, mais aussi pour réapprovisionner les stocks et rester en capacité de défendre le territoire de l’OTAN.

Pour M. Breton, un financement peut venir du budget de l’UE, de la Banque européenne d’investissement (BEI), ainsi que des marchés financiers. Les achats conjoints porteraient notamment sur des obus de calibre 155 millimètres (anti-chars).

Également présent à Stockholm, le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Resnikov a indiqué que l’Ukraine avait besoin d’un million d’obus et qu’il faudrait probablement mettre à disposition près de quatre milliards d’euros pour cela, afin de lancer des contre-offensives face aux forces russes.

Interrogé sur une proposition estonienne qui embraie sur ce montant, Josep Borrell a prévenu que «l’argent ne tombe pas du ciel». Pour le chef de la diplomatie européenne, la Facilité européenne pour la Paix est prête à mobiliser toutes ses ressources. «Pour transférer des munitions à l’Ukraine, nous sommes prêts à financer un milliard d’euros (...) mais les États membres doivent avoir la garantie que leurs stocks seront renouvelés». Pour des achats conjoints, «je ne veux pas avancer de chiffres, car n’oubliez pas que les États membres prennent en charge 40%» des montants qui passent par cette Facilité.

Une piste serait de revoir le remboursement aux États membres fortement à la hausse pour les livraisons les plus rapides, puis de le réduire graduellement, de manière à pousser les États à lâcher leurs munitions sans attendre.