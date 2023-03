Au cœur du fer, des sculptures originales en acier

Né à Bastogne, où il a vécu 39 ans, l’artiste a ensuite vécu durant 13 ans à Straimont, entre Neufchâteau et Florenville. Avant de migrer en Aveyron, dans le sud-ouest de la France, où il vivra durant 6 ans. Aujourd’hui, il est de retour dans notre pays.

Mécanicien de formation et passionné par la moto, Michel Flock a été plongé durant de nombreuses années dans le monde de la compétition des bolides à deux roues.

Un point de départ douloureux

Contrairement à de nombreux artistes, pour qui la création est une vocation, Michel Flock n’était pas destiné à créer. Le début de son histoire, c’est… un moment tragique.

« J’ai retrouvé le fils de mon ex-compagne, âgé de 19 ans, mort dans son lit. Rupture d’anévrisme. », explique-t-il.

Michel a besoin de faire passer un message, il doit vivre le deuil à sa façon. Il se réfugie dans son garage, jusqu’au jour où il sort sa première création : un Archange grandeur nature en acier.

Son œuvre sera notamment exposée au Centre culturel de Herbeumont.

Par la suite, Michel Flock continue à faire du métal un art. Il poste ses créations sur Facebook et reçoit de plus en plus de demandes. Il va même jusqu’à vendre en Suède.

Une exposition, organisée à Jamoigne, est un vrai succès. La presse régionale et la télévision locale se pressent aux portillons.

Reprise après une pause

Il exposera également à plusieurs reprises en France, où ses créations susciteront également l’engouement et la curiosité.

Quelques soucis de santé ont freiné le rythme de création de Michel Flock mais celui-ci est prêt à reprendre aujourd’hui avec de nouvelles idées.

Dans l’attente, ses œuvres sont toujours visibles au Centre culturel pour quelques jours.