La très belle idée d’une entreprise qui crée des jeux de société en Belgique: adapter des «classiques» pour les personnes qui ont des troubles cognitifs

Asmodee, le plus grand concepteur et distributeur de jeux de société de Belgique, lance une nouvelle gamme de jeux, conçus sur mesure pour les personnes avec des troubles cognitifs, souffrant de démence (juvénile) ou de troubles psychiques. La gamme, baptisée « Access + » se compose pour l’instant de 3 grands classiques de la collection Asmodee : Dobble, Cortex et Timeline. Ces trois jeux – qui se distinguent par des cartes plus grandes, une gradation dans la difficulté, et des défis sur mesure – ont été créés, testés et approuvés par des patients et leurs soignants. Outre le défi cognitif qu’ils proposent, ces jeux ont avant tout pour ambition de rassembler tout le monde autour de la table, à savoir les personnes avec et sans troubles cognitifs. « Jouer à des jeux de société, c’est partager un bon moment en famille ou entre amis. Or, la ludothèque accessible aux joueurs atteints de démence ou de troubles cognitifs était très restreinte. Grâce à Access+, nous souhaitons permettre à toutes et tous, indépendamment de l’âge ou d’une éventuelle limitation, de passer des moments agréables et instructifs autour d’une table de jeu », explique Bert De Smet, directeur d’Asmodee Belgique.

Les titres de la collection Access+ ont été choisis avec soin. Ils doivent non seulement stimuler cognitivement les joueurs avec différents niveaux de difficulté, ils doivent de préférence, être connus du grand public. Voilà pourquoi le choix s’est initialement porté sur trois jeux : Dobble, Cortex et Timeline. « La version Access+ de Dobble sollicite la mémoire, la concentration et l’observation. Les joueurs apprennent en outre à exprimer leurs émotions. Dans Timeline, ils doivent surtout réfléchir rationnellement et tactiquement, et verbaliser leurs idées. Enfin, Cortex entraîne la mémoire, l’imagination et les aptitudes psychomotrices », poursuit Bert De Smet.

Testés et approuvés « Les jeux ont été conçus et testés en collaboration avec des personnes avec des troubles cognitifs, leurs proches et leurs soignants. Et ça se voit. La version d’essai a été optimisée à plusieurs égards, ce qui rend ces déclinaisons Access+ particulièrement intéressantes. Moi-même, j’ai testé le Dobble dans mon approche thérapeutique. Je le connaissais déjà dans la version classique, mais j’étais ravie de voir des bonnes adaptations en mettant un nombre plus petit d’images et des images plus grandes. Même si pour certains patients, qui sont à un stade de leur pathologie assez avancé, le jeu proposé est encore trop compliqué, il peut servir quand-même de support, parce qu’ il y a des possibilités d’adaptation selon les capacités de la personne. Je ne peux que conseiller les jeux à mes collègues et à d’autres soignants, psychologues, logopèdes, hôpitaux, enseignants… », explique Isaline De Spiegeleir, ergothérapeute à Ottignies-Louvain-la-Neuve.