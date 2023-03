Jamiolle: une marche et deux Joëlettes

La « Joëlette » est un fauteuil roulant tout terrain qui permet la pratique de la randonnée, de la promenade et de la course à toute personne à mobilité réduite.

Le collectif de défense des sentiers et chemins de Philippeville, en collaboration avec l’Office du Tourisme, est un des lauréats du dernier budget participatif de la Province de Namur « Imaginons la Province de demain ». Grâce à ce concours, il a acquis récemment deux « Joëlettes ».

Le Collectif est né en 2020 de la volonté de quelques personnes de rassembler le plus grand nombre possible de citoyens pour assurer la réhabilitation d’un maillage intervillages et vers Philippeville dans l’objectif de développer une meilleure mobilité douce au sein de la commune.