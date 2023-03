Guerre en Ukraine: la mise en garde de l’OTAN, «on ne peut exclure une chute de Bakhmout dans les prochains jours»

La ville de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, au coeur des combats depuis des mois et menacée d’encerclement par l’armée russe et le groupe paramilitaire Wagner, pourrait tomber «dans les prochains jours», a mis en garde mercredi le secrétaire général de l’Otan.

Si la valeur stratégique de Bakhmout est contestée, la ville a gagné une importance symbolique et tactique, au vu des lourdes pertes subies par les deux camps. Il s’agit de la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le déclenchement de l’offensive russe en février 2022.