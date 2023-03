Pumptrack, accrobranche et plaine de jeux… Le parc de la Jeunesse au cœur de Schaerbeek va retrouver «tout son lustre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Partie moins connue du parc Josaphat à Schaerbeek, le parc de la Jeunesse va connaître une refonte complète. Le réaménagement du côté Nord fait partie des grands projets de la commune. Le cadastre des opportunités d’amélioration, d’extension et de développement des équipements ludiques et sportifs de proximité sur l’espace public schaerbeekois mentionnait en 2018 le Parc de la Jeunesse comme un site à redévelopper et à haut potentiel. Le collège a désigné le bureau Caneva-S fin 2020 pour redessiner les nouveaux aménagements du parc.