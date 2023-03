Ce n’est pas fini, la Belgique se prépare à des rafales de vent et une pluie copieuse: «Des quantités de précipitations importantes en 24h en de nombreux endroits»

Un long avertissement

Tout d’abord, il faut garder à l’esprit que l’avertissement pluie de l’Institut royal de météorologie reste actif jusque vendredi 19h. En effet, différentes perturbations onduleront sur notre pays, à l’origine d’importantes et régulières précipitations. La période pendant laquelle les quantités de précipitations atteindront nos critères de vigilance jaune a commencé ce mercredi matin dans le sud du pays et atteindra jeudi soir la partie nord, avec des quantités de précipitations de 25 à 35 l/m² en 24 heures en de nombreux endroits, et même probablement un peu plus dans l’extrême sud-est.

Rafales de vent

Si ce mercredi matin a donc été marqué par la neige et les précipitations, le temps restera très nuageux à couvert en après-midi, accompagné de précipitations, selon les dernières prévisions de l’IRM à la mi-journée. Elles pourront adopter un caractère hivernal en Flandre et sur les Hautes Fagnes. Dans la moitié sud-est, les pluies seront plus régulières et relativement intenses.