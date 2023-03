Guerre en Ukraine: la justice européenne annule les sanctions contre la mère du chef du groupe Wagner

Sa mère de 83 ans, Violetta Prigojina, est frappée par une interdiction d’entrée dans l’UE et un gel des avoirs depuis le 23 février 2022, peu après la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des régions séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine et à la veille du lancement par Moscou d’une invasion de ce pays.

Pour décider de la sanctionner, le Conseil de l’UE indiquait qu’elle était « propriétaire de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord, fondé et détenu jusqu’en 2019 par son fils », et « également propriétaire d’autres entreprises liées à ce dernier ».

Les oligarques contre-attaquent

Mais « il ressort du dossier que Mme Prigojina n’est plus propriétaire de Concord Management and Consulting depuis 2017, même si elle en avait détenu des parts », note le Tribunal de l’UE, estimant qu’« en outre, le Conseil ne démontre pas qu’elle possède d’autres entreprises liées à son fils à la date de l’adoption des actes litigieux ».

Le Tribunal décide donc d’annuler les sanctions, jugeant que le lien de parenté entre Mme Prigojina et son fils « ne saurait suffire » à une inscription sur liste noire.

Interrogé sur cette décision favorable à sa mère, le sulfureux homme d’affaires a souligné qu’il n’entendait pas contester celles le visant.

« Je ne vais pas les contester et je crois qu’en ce moment, elles sont imposées de manière tout à fait raisonnable », a-t-il déclaré, cité par le service de presse de Concord.

Le Conseil de l’UE a désormais deux mois pour faire appel devant la Cour de justice.

« Nous évaluerons la situation après avoir pris connaissance de la décision détaillée », a indiqué à l’AFP un responsable européen, expliquant que le Conseil pouvait décider de faire appel, de retirer la requérante de la liste ou de la réintégrer avec d’autres motifs.

Au total, et depuis l’annexion de la Crimée en 2014, 1.473 personnes et 205 entités font l’objet d’un gel des avoirs (yachts, villas, comptes…) et/ou d’une interdiction d’entrer sur le territoire de l’UE, dont de nombreux oligarques russes et membres de leurs familles.

Ces sanctions font l’objet d’une riposte de taille devant la justice européenne. Une centaine d’affaires ont été introduites en 2022 pour contester les sanctions de l’UE, dont la plupart par des personnalités russes.

L’annulation des mesures prises à l’encontre de Mme Prigojina constitue la première décision sur le fond à propos des sanctions prises dans le cadre de l’offensive russe en Ukraine.

Le 1er mars, le président du Tribunal a pris une ordonnance en référé suspendant une partie des sanctions visant le pilote russe Nikita Mazepin, pour lui permettre de concourir en F1, en attendant que la juridiction se prononce sur le fond du dossier.

« Le Conseil a sanctionné un nombre incroyable de personnes sur la base de critères vagues qu’il a lui-même forgés (…) En démocratie, on ne sanctionne pas des gens à cause de leurs liens familiaux. Il est heureux que le Tribunal l’ait rappelé deux fois en quelques jours, et regrettable qu’il ait eu à le faire », a commenté Me Aaron Bass, qui représente plusieurs requérants russes visés par des sanctions.

Quelque 21,5 milliards d’euros d’avoirs d’individus et entités russes frappés par des sanctions ont été gelés dans l’UE, selon les derniers chiffres disponibles.