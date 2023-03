La première Matinale au château de Gouvy avec Sophie Clerfayt

Plusieurs dimanches pendant le printemps, le service culturel de Gouvy donne rendez-vous au château pour divers spectacles, ouverts à un public très large et aux styles très variés, le tout dans une ambiance décontractée, bon enfant et joyeuse à la fois.

Sophie Clerfayt raconte comme elle aime. Conteuse professionnelle depuis 2005, Sophie est une artiste à multiples facettes : elle accompagne le projet de création d’autres artistes, réalise une recherche autour du conte et du son, propose des ateliers, contribue à développer l’Art du conte, à défendre sa place et son éthique.

Il s’agit d’un spectacle familial à partir de 6 ans, d’une durée de 50 minutes.

« Depuis le spectacle « Indicibles territoires », où des capsules sonores d’ambiances et d’interviews parsèment le spectacle, je suis intriguée par le pouvoir du son, son cousinage avec le conte et son rapport à l’intime. », explique-t-elle sur son site Internet www.sophieclerfayt.be.

Sophie Clerfayt a obtenu une bourse d’exploration (FWB) et de recherche autour du conte et du son. Exploration qu’elle fait en parallèle avec la conteuse Muriel Durant, accompagnées par Claire Gattineau et Guillaume Istace.

Et comme Sophie le conte joliment, « Auprès de mon âne, je vivais heureux. J’aurais jamais dû m’éloigner de mon âme. Auprès de mon âne, je vivais heureux. J’aurais jamais dû le quitter des yeux… »

« L’âne, vu tantôt têtu et tantôt idiot, a mauvaise réputation. Pourtant, les ânes sont malicieux, audacieux et joyeux. Et oser être un âne, rend heureux. », conclut-elle.