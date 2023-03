L’«Or Bleu», un bien précieux, mais menacé

Très motivées, Nicole, une habitante de Florennes, et May-Ly (12 ans) ont participé, dimanche, à un atelier sur l’eau. Guidées par Louisa, animatrice scientifique, la mamie et sa petite-fille ont suivi le parcours d’une goutte d’eau dans une nappe phréatique, filtré l’eau sale stagnant dans du sable ou des cailloux, associé des mots en rapport avec le cycle de l’eau potable, testé les vases communicants… « Ce n’est pas la première fois que je viens ici » signale l’adolescente. « J’ai déjà participé à d’autres ateliers du Centre de Culture scientifique comme « Harry Potter » (où il a fallu identifier des serpents !), la fabrication de savons, le cinéma… On fait toujours de chouettes expériences et on apprend plein de choses en s’amusant ». Quant à Céline, enseignante à Huy, elle est venue avec son mari et ses deux enfants : Louise et Alexandre. « À partir d’une maquette, nous voyons clairement comment l’eau circule dans des canalisations. Je prépare toute une semaine de cours sur la thématique de l’eau. Je puise ici de bonnes idées ».

Une journée spéciale pour les enseignants

En parallèle, l’expo : « L’or bleu » invite à découvrir comment on produit l’énergie hydraulique, à observer la fonte des glaciers, à comprendre la formation des arcs-en-ciel, à expérimenter la poussée d’Archimède, à mesurer la puissance des tsunamis et des inondations… « Malheureusement, on constate aussi que cet or bleu, indispensable à la vie, est fragile » fait remarquer Louisa. « Les besoins croissants en matière d’agriculture et d’industrie sont en grande partie responsables de la pollution des eaux ». Le 15 mars aura lieu l’inauguration de l’exposition avec une après-midi réservée aux enseignants à 15 h et au grand public à 18h. L’exposition est à voir jusqu’au 28 mars 2024, au Centre de Culture scientifique (ULB), Campus de