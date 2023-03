Place aux créatrices au seindes Femmes de Mars!

Par des photographies, vidéos, huiles, sérigraphies, lithographies, affiches, sculptures… 22 artistes féminines mettent le corps de la

femme à l’honneur, même dans sa nudité, et interpellent sur la condition de la femme dans la société. Les oeuvres proviennent d’une sélection d’oeuvres issue(s) des collections d’art de la province du Hainaut et du BPS22. Parmi les créatrices, citons Sara Conti. Connue pour ses collages de street art, la plasticienne met en valeur la figure de la matriochka, dans deux sérigraphies. Ici, les poupées russes sont vêtues d’une burqa dont le support est un sujet polémique, mais elles sont toutefois accompagnées de ballons ou de chapeaux pointus liés au jeu et à la fête. Comme l’indique le titre de l’oeuvre : « Girls just wanna fave fun », l’artiste propose une vision décomplexée d’un sujet brûlant de l’actualité ! Romina Remmo, quant à elle, tisse son univers plastique autour du textile : boutons, fils, aiguilles… Son travail évoque le passé de la mémoire, mais illustre surtout ces techniques et travaux de couture réputés « être propres » aux femmes. Dans une atmosphère vermillon, l’oeuvre : « Fil Rouge » montre un fil tendu de chemise, comme un arrêt sur image d’un geste de raccommodage. « Par elles » : à voir dans le cadre du festival « Femmes de mars », jusqu’au 31 mars du lundi au vendredi de 10h à 16h, au CAL, rue de France, 31. Entrée gratuite. Infos : 071/53 91 72 info@cal-charleroi.be.