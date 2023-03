Grand rassemblement scout au Martinet

Dans le cadre du World Thinking Day, les scouts et guides du monde entier ont mis dernièrement à l’honneur Robert Baden Powell (1857-1941), fondateur du mouvement scout, ainsi que son épouse Olave Baden-Powell qui a été cheftaine des guides. À Monceau-sur-Sambre, différentes unités de la Fédération SGP (La Louvière, Namur, Mons, Morlanwelz) étaient réunies sur le Martinet. « Si nous avons choisi d’organiser cette sorte de 1ère grande journée inter-jeux, à la manière de la Scout Silver Cup, sur ce site réhabilité, c’est aussi en raison de son passé minier dans le bassin de Charleroi et de son riche écosystème » signalait Robin Galand, représentant de la 94e unité scoute de Roux. En matinée, une centaine de jeunes, âgés de 5 à 17 ans, participaient à des ateliers réalisés en collaboration avec les occupants du site du Martinet : vignerons, boulangers, apiculteurs… Durant l’après-midi, ils participaient à un grand jeu scout dans les chemins du terril. « C’est vraiment génial ! » soulignait « Héron » (15 ans) de Courcelles et Tomy(14 ans) de Jumet.

