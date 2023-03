Un concert organisé par la chorale royale La Chanterelle de Nivelles

Le samedi 22 avril 2023 à 20 heures, vous pourrez assister, dans le cadre prestigieux de la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles, à un concert exceptionnel organisé par la chorale royale La Chanterelle. Ce concert réunira 4 solistes de renom : Céline Remy, soprano, Sandra Nazé alto, Jean-Luc Manzi ténor, et Philippe Favette basse – et un chœur de 80 choristes accompagnés par l’Orchestre Symphonique de Nivelles et du Roman Païs.

C’est sous l’impulsion de sa cheffe chœur Céline Remy, que La Chanterelle de Nivelles a décidé de présenter deux œuvres, le Gloria d’Antonio Vivaldi et le Lauda Sion de Félix Mendelssohn-Batholdy. Le Chanteau d’Ottignies et Samm’Chante de Seneffe se joignent à ce projet. L’Orchestre Symphonique de Nivelles et du Roman Païs sera dirigé par Arnaud Giroud.

La Chanterelle de Nivelles, accompagnée au piano par Robert Ferrière, assurera la première partie du programme, avant que solistes et chœur interprètent le Gloria de Vivaldi. Pour suivre, après une courte pause, l’orchestre symphonique et la soliste Juliette Malek-Mansour Kadjar vous proposeront le concerto pour violon nº 2 de Félix Mendelssohn, Pour terminer cette soirée, nous l’espérons, en apothéose, les choristes accompagnés par l’orchestre et les solistes vous interpréteront le « Lauda Sion » de Félix Mendelssohn-Bartholdy.

Renseignements pratiques Lieu date et heure : Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles le samedi 22 avril 2023 à 20h00 Entrée : 22 €/places réservées – 15 €/prévente – 17 €/sur place Réservation – à partir du 01 mars 2023 : www.lachanterelle.be