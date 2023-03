Le Wolu Cyber Cité de Woluwe-Saint-Lambert déménage à la Maison de l’Emploi

Depuis peu, l’Espace Publique Numérique (EPN) woluwéen a pris ses quartiers dans les locaux de la Maison de l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert, située chaussée de Roodebeek 137, à quelques centaines de mètres du site de Wolubilis où il était installé précédemment. La Maison de l’Emploi abrite également d’autres services comme le service communal de l'emploi, l'antenne locale d'Actiris ou encore l’Agence Locale pour l’Emploi.

Cette nouvelle localisation permettra d’offrir aux usagers un environnement tout aussi confortable et spacieux pour l’utilisation du numérique, de même que des formations régulières d’initiation et de perfectionnement à l’usage de l’outil informatique, toujours aussi variées et qui répondront aux différentes attentes. Le programme des futures formations sera d’ailleurs très bientôt publié.