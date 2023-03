Deux frères s’emparent de la caisse du Night and Day de Courrière: «Ils ont attendu à l’extérieur qu’il n’y ait plus de clients»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi, en fin de journée, deux frères, nés en 1981 et en 1989 ont commis un vol dans le Night and Day de Courrière (Assesse). Selon un des employés qui a pu consulter les images des caméras de surveillance, les deux hommes ont attendu à l’extérieur du magasin qu’il n’y ait plus de clients à l’intérieur pour faire leur coup.