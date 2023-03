10 ans d'échevinat pour Benjamin Costantini à Andenne

Très tôt, Benjamin Costantini s'est intéressé à la gestion publique. Dès l'école primaire, il faisait partie des conseils de classe, relayant les souhaits de se camarades, et, plus tard, il a fait partie du conseil des jeunes, de 12 à 18 ans, au sein duquel il était président. Titulaire d'un baccalauréat en Relations publiques suivi d'une formation en sciences administratives, Benjamin a travaillé au service Population et Etat civil de la Ville d'Andenne. C'est là qu’il s'est fait remarquer par les citoyens par son investissement, sa disponibilité et son amabilité.

2012, le début de l’aventure

Aux élections communales d'octobre 2012, Benjamin fait un tabac et est incontournable en tant qu'échevin. Tout naturellement, il reprend les dossiers de l'échevin sortant, Yves Sorée, à savoir, la Culture et l'Enseignement. C'est donc avec les précieux conseils de ce dernier, qui a officié 18 ans à la Culture et 6 ans à l'enseignement, mais aussi ceux de ses collègues du Collège échevinal et bien sûr de Claude Eerdekens, que le jeune homme entame son premier mandat.

Culture, fusion des structures Benjamin a poursuivi l'œuvre initiée par Yves Sorée. Le plus grand défi relevé ? Fusionner les différentes structures au sein du Phare, nouveau pôle culturel d'Andenne. « C'est une grande réussite, mais c’est un travail d'équipes. Je dispose de collaborateurs particulièrement motivés tant au niveau du Centre culturel qu'au niveau de l'Espace Muséal qui s’est professionnalisé. D’où l'importance de bien s’entourer. Il faut des personnes compétentes mais aussi attentives aux services rendus aux citoyens ». Enseignement, une dimension humaine importante « Il n'est pas toujours aisé de composer avec les parents, les enseignants et les enfants. Cependant, nous avons structuré l'enseignement communal et donné des outils aux équipes pédagogiques, notamment sur la dimension numérique. Les plans de pilotage de nos écoles ont été validés par la FWB. Les équipes sont au travail pour atteindre les adjectifs centrés sur le bien-être et les apprentissages des enfants. Enseignant, c’est un dur métier qui n'est pas toujours respecté ». Côté famille Benjamin Costantini a un agenda bien rempli. Il travaille, à mi-temps, au service Urbanisme de la commune de Wanze. Si les horaires de Wanze sont fixes, il n'en n'est pas de même de ceux de sa fonction d'échevin andennais, souvent au détriment de sa famille et de sa vie personnelle. « La crise sanitaire et le confinement m’ont fait prendre conscience que je n'ai pas assez profité de mes enfants, Ezio 9 ans et Lya, 7 ans. Depuis, même si c’est parfois difficile, je leur consacre plus de temps ainsi qu'à ma compagne, Céline ». Et l'avenir ? Travailler au service des citoyens est toujours la passion de Benjamin Un souvenir particulièrement marquant de cette décennie est le moment où il a remplacé le bourgmestre Claude Eerdekens, durant deux semaines, au moment du Covid et des inondations de juillet 2021. De grosses responsabilités qui ne lui ont pas fait peur. Néanmoins, le jeune homme garde les pieds sur terre et ne veut pas brûler les étapes. Troisième score aux élections 2018, il est certain qu’il conservera son écharpe à l’horizon 2024. En tout cas, le jeune homme a mûri.