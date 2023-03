Inquiets du changement de comportement de leur fille, ces parents ont caché un micro dans une de ses peluches: ils ont découvert l'horreur et ont immédiatement porté plainte

« Notre fille ne mangeait plus, elle hurlait, notamment sur sa poupée, quand elle la retrouvait à la maison. Et puis elle employait des gros mots, faisait des choses bizarres avec ses peluches », ont-ils déclaré. Rapidement, ils ont soupçonné la nourrice de maltraitance.

Pour en avoir le cœur net, ils ont placé un micro dans la peluche de leur fille. « On voulait comprendre, car parfois, je la récupérais avec des griffures ou un hématome ». La vérité les a surpris : « Dans ces audios, on l’entend porter les enfants et les jeter par terre ou sur le canapé, puis on entend le bébé hurler. Les enfants sont rabaissés toute la journée, en des termes très vulgaires comme ‘sale bébé de m*rde’, ‘vous me fatiguez’, ‘vos couches sont pleines de pisse’… »