Les jeux à gratter peuvent également induire un comportement problématique, selon une étude

Le chercheur, docteur en psychologie et statisticien, a analysé les caractéristiques structurelles des jeux de hasard les plus courants présents sur le marché belge et ce tant en ligne que hors ligne. Il a eu recours pour cela à la méthodologie «ASTERIG» qui sert à évaluer le potentiel de risque d’un jeu.

Cette dernière demande donc au gouvernement d’appliquer aux jeux de hasard la réglementation actuelle et future des casinos, des salles de machines à sous et des bureaux de paris.

Les caractéristiques structurelles d’un jeu de hasard sont évaluées concrètement sur base de 10 critères indépendants connus pour influencer les risques d’addiction au jeu. Chaque critère ne revêt toutefois pas la même importance lors de l’élaboration d’un profil de risque. Les critères de «fréquence» et de «continuité» ont ainsi reçu la pondération la plus importante dans l’évaluation finale.

L’étude montre que les jeux de loterie traditionnels peuvent être considérés comme les moins risqués et que les machines à sous dans les casinos sont les plus risquées. Il est également frappant de constater que les billets à gratter et les jeux en ligne (Woohoo) de la Loterie Nationale atteignent un score de risque assez élevé. Ils seraient encore plus risqués que les paris sportifs et les jeux de table dans les casinos, selon la Bago.