Gouvernement bruxellois: la digitalisation des démarches administratives inquiète la FGTB et nombre d’associations

Une bonne vingtaine d’associations de la société civile bruxelloise et la FGBT ont fait part, mercredi de leur inquiétude au sujet de l’examen jeudi par le gouvernement bruxellois d’un avant-projet d’ordonnance visant à encadrer la digitalisation des démarches administratives.

«Alors que 40% des Bruxellois ont des problèmes avec le numérique, ce texte vise à accélérer la dématérialisation des services publics régionaux et communaux, sans garantir le maintien de guichets physiques et de lignes téléphoniques avec des humains au bout du fil. Si cette mesure entre en vigueur, les inégalités numériques et donc les inégalités sociales vont encore croître», ont indiqué les responsables d’une bonne vingtaine d’associations, dans un communiqué.