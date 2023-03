L’Union européenne reprendra au printemps 2024 les procédures pour déficit excessif

Concrètement, et sur base des prévisions économiques d’automne de cette même Commission, cela veut dire qu’un grand nombre d’États membres, y compris la Belgique, pourraient faire l’objet d’une procédure pour déficit excessif. En octobre, le déficit que l’UE attendait pour la Belgique atteignait 5,8% pour 2023.

Même si l’Europe continue officiellement, jusqu’à fin 2023, de s’écarter de règles de son Pacte de stabilité et de croissance, les nouvelles procédures seront lancées au printemps 2024 sur base des données de 2023, a clarifié mercredi la Commission européenne.

Depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19, l’UE a activé une clause dérogatoire générale lui permettant de mettre entre parenthèses le Pacte de stabilité et de croissance, qui définit les règles de gouvernance macroéconomique des États membres. Ceux-ci ont donc eu ces dernières années les coudées franches pour soutenir leurs entreprises et citoyens touchés au portefeuille par la pandémie, puis par la flambée des prix de l’énergie et l’invasion russe de l’Ukraine. Mais cette mise à l’écart volontaire des lignes directrices communes prendra fin en fin d’année, a confirmé la Commission mercredi.