Humour, finesse et virtuosité verbale avec «Elle et mon genre»

Imaginez qu’un matin, vous vous réveilliez dans le corps de votre conjoint·e et lui·elle, dans le vôtre ! C’est ce qui arrive à Alberto. Le jour où l’on demande à ce comédien de concevoir un spectacle qui traite de la condition féminine. Il angoisse… De quel droit se met-il à parler de cette autre moitié de l’humanité à laquelle il n’appartient pas ? Et au détour d’un rêve, il prend la place de sa femme. Et c’est elle, avec son corps à lui, qui monte sur les planches !

Ce préambule, largement inspiré de faits réels, est le début d’un récit à plusieurs histoires : celle de la femme qui rencontre l’enfant qu’elle a décidé de ne pas avoir, celle de cette jupe qui cherche désespérément quelqu’un qui puisse la raccommoder. Ou encore cette parabole du prince qui voulait à tout prix qu’un magnifique oiseau reste vivre dans son salon pour l’admirer depuis son fauteuil.