L’étonnante découverte de la police pendant des contrôles routiers dans la zone Vesdre

Ce 6 mars, la zone de police Vesdre participait à une opération nationale qui regroupait l’ensemble des polices locales et fédérales du pays. L’objectif principal de l’opération était de mettre l’accent sur la sécurité routière et, plus particulièrement, le contrôle du port de la ceinture de sécurité et l’usage des sièges et rehausseurs adaptés pour les enfants.

Lire aussi Céline, de Verviers, violée un soir de fête, témoigne sur Instagram pour se libérer: «Je suis une survivante, pas une victime»

« Une dizaine de policiers de la zone étaient mobilisés dans le cadre de cette action » précise-t-on à la zone Vesdre.