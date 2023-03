Procès des attentats à Bruxelles: devant la cour, la douleur et la colère des parents de Sascha et Alexander Pinczowski

«J’ai appelé Alexander à propos d’une facture à son nom. Notre conversation a été courte, à 07h58, sa voix a disparu», a raconté Edmond Pinczowski. «Ce n’est que le vendredi qu’on nous a officiellement annoncé que nos enfants n’avaient pas survécu. Les jours suivant (l’attaque) nous avons écumé les hôpitaux qui accueillaient des victimes des attentats avec des photos d’Alexander et Sascha pour faciliter les recherches. Ce n’est que plus tard que nous avons réalisé l’état de choc dans lequel nous étions.»

Des parents en colère

«Le monde s’est arrêté», a affirmé la mère des deux victimes. «Nous ne sommes plus les fiers parents d’enfants fantastiques, nous devons faire un effort pour nous lever le matin et vivre notre vie. Nous avons des mauvais jours et quelques bons, mais nos journées ne seront plus jamais incroyables», a-t-elle dit avant d’exprimer sa colère: «Si je pouvais en décider, les accusés seraient condamnés à la perpétuité en enfer. À cause de leurs actes, je suis devenue une pire version de moi-même. Plus aucun événement ne vaudra la peine d’être fêté. La seule joie que je pourrais avoir, c’est de savoir qu’eux seront derrière les barreaux.»