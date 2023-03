«Il veut que les caméras soient braquées sur lui!»: le coauteur du livre de Charles Sobhraj (Le Serpent) se confie à Ciné-Télé-Revue

Lire aussi «C’est une honte», «Vous êtes à gerber»: cette interview dans «Sept à Huit» sur TF1 ne passe pas auprès des internautes (vidéo)

Depuis cette apparition, Charles Sobhraj se tient loin des projecteurs. De la vente de son livre, il a perçu 5000 euros de droits d’auteur, mais table sur d’autres rentrées d’argent. Il intente un procès à Netflix, qui a engrangé des bénéfices sur son dos, et à la BBC pour une série sur lui. Son grand espoir est qu’un studio hollywoodien rachète les droits de son livre. « Et cela a failli se faire quand il est revenu en 1997. Il était en discussion avec Yves Rénier, qui avait des contacts avec le scénariste de ‘La liste de Schindler’, mais son arrestation a mis fin au projet », nous apprend Deniau, qui le côtoie depuis vingt ans. En 2004, ce réalisateur cherche des témoins pour un documentaire sur l’après-Mai 68 et les trips de hippies à Katmandou. Une femme se présente à lui, elle n’est autre que l’épouse de Sobhraj. De mèche avec son avocate, Deniau se fait passer pour son assistant et rencontre ce sulfureux personnage au parloir de la prison népalaise où il est incarcéré. Il fera ce voyage quatre fois, filmera en caméra cachée des audiences, s’entretiendra avec lui une fois par semaine par téléphone.