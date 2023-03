Cet hiver est le deuxième le plus chaud jamais enregistré en Europe, selon Copernicus

La plupart des pays d’Europe ont notamment connu des températures supérieures à la moyenne en février, en particulier le nord de la Norvège et de la Suède ainsi que la région du Svalbard. Le temps a également été plus sec que la moyenne dans la majeure partie de l’Europe occidentale et méridionale.

Au niveau mondial cette fois, le mois de février 2023 a été le cinquième plus chaud au niveau mondial. L’est des États-Unis, le nord de la Russie, le Pakistan et l’Inde ont ainsi également connu des températures supérieures à la moyenne. A contrario, la péninsule ibérique, la Turquie, l’ouest des États-Unis, le Canada, le nord-est de la Russie et le nord de l’Australie ont connu des températures plus faibles que la moyenne.