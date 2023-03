L’eau est au cœur du sujet du film que nous vous proposons ce vendredi 17 mars : « Vajont – la Diga del Disonore » (la Folie des Hommes en version française) raconte pour la commémorer la catastrophe qui frappa une petite vallée des Dolomites en 1963. À cet endroit où coule la rivière Vajont, entre deux montagnes, l’Italie lance la construction du plus gigantesque barrage d’Europe qui doit transformer radicalement son économie. C’est un chantier difficile et la nature ne se laisse pas aisément dominer par l’orgueil et l’entêtement des hommes persuadés de pouvoir la transformer selon leurs caprices… jusqu’à exposer plusieurs milliers de vies humaines à un désastre annoncé !

Depuis plus de 10 ans maintenant, La Società Dante Alighieri de Verviers est signataire des protocoles d’actions élaborés par le Contrat de Rivière Vesdre et ses partenaires. Dans ce cadre, la date de notre ciné-club est un peu avancée pour nous inscrire dans ce grand programme chapeauté par les Journées Wallonnes de l’Eau.

Ce film sobre et solidement documenté est une coproduction franco-italienne. Il sera diffusé exceptionnellement en français et non en italien sous-titré – une petite entorse à ce qui est une habitude plus qu’une règle. Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion !