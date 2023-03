Yves, habitant du camping la Forêt à Neuville, est privé d’électricité et d’eau depuis… le 2 décembre: «On nous a dit qu’il y avait une panne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 2 décembre dernier, quand Yves Deladrier s’est réveillé dans sa caravane du camping de la Forêt à Neuville (Philippeville), il a découvert qu’il n’avait plus d’électricité. Donc plus d’éclairage, pas de chauffage et de surcroît pas d’eau.

« On nous a dit qu’il y avait une panne… » Mais cette dernière a duré et n’a jamais été réparée.