«Je me verrais bien aller voir les harceleurs»: l’émission «Pascal, le grand frère», avec Pascal Soetens, bientôt de retour à la télévision? (vidéo)

C’était une émission culte. Entre 2006 et 2019, Pascal Soetens est allé à la rencontre de dizaines de jeunes compliqués, en dispute avec leurs parents, dans « Pascal, le grand frère », renommé plus tard « SOS : ma famille a besoin d’aide ». Bien souvent, il parvenait à les remettre sur le droit chemin, au moins au moment du tournage et dans les semaines qui suivaient.

Quatre ans après l’arrêt du programme, peut-on s’attendre à voir son retour sur nos écrans ? L’intéressé n’est pas contre, et parle même de travailler sur quelque chose de « nouveau, propre et frais », au micro de Sud Radio. « Tout le monde me réclame cette émission, le retour de Pascal, le grand frère. Il faudrait peut-être l’appeler autrement », confie Pascal Soetens, qui devrait entamer les discussions avec W9.