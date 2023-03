«Je n’ai pas de vêtements de protection pour aller au jardin», l’inquiétude des voisins de l’ancien hôpital militaire de Salzinnes où on tire à l’Airsoft (photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il faut avoir l’œil pour les repérer. « En voilà une, encore une, et là de l’autre côté dans la rigole », pointent du doigt Jean Laffineur, son épouse Monique, et leur voisine Annick Doneux, à la vue de petites billes blanches de 6 millimètres. Nous remontons la rue Henri Lecocq à Salzinnes. Direction : l’ancien hôpital militaire. Là, se tiennent des sessions d’Airsoft, loisir dont le but est d’éliminer ses adversaires avec des répliques d’armes à feu projetant des billes en plastique.

Le site de l’ancien hôpital militaire de Salzinnes est devenu le terrain de jeu du Airsoft. - Archives V.L.

de videos

Un loisir qui a aussi le don d’inquiéter les habitants des rues Henri Lecocq et Eugène Thibaut, entourant l’ancien hôpital militaire.