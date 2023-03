«Et vous êtes en train de me dire que le Bigfoot n’existe pas?»: il tombe nez à nez avec une créature étrange, pour certains internautes, pas de doute, c’est le Bigfoot (vidéo)

C’est une vidéo qui est rapidement devenue virale sur Twitter, cumulant un million de vues. On y voit un animal musclé avancer avec une queue courte et des cornes noires, « une énorme chèvre musclée », écrit le compte à l’origine de la publication.

Rapidement, les débats se sont lancés dans les commentaires afin de connaître l’origine de cet impressionnant animal allant même jusqu’à… imaginer la créature en Bigfoot, une espèce mythique, vivant aux Etats-Unis et au Canada : « Et vous êtes en train de me dire que le Bigfoot n’existe pas ? », interroge une personne dans les commentaires.