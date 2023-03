Quatre communes namuroises considérées «communes du commerce équitable»

En Wallonie et à Bruxelles, près d’une commune sur cinq s’engage pour le commerce équitable. Et 45 % de celles-ci obtiennent le meilleur score sur le Fair-O-mètre, échelle qui permet de mesurer leur engagement en faveur du commerce équitable.

Elles ont donc mis en place les six critères touchant l’engagement de l’administration communale, en collaboration avec les magasins locaux et l’horeca, les écoles, les entreprises et les organisations. La mesure dans laquelle la commune communique sur son engagement est également prise en compte, de même que l’appui pour la campagne par un groupe de bénévoles. Les efforts de la commune pour promouvoir une alimentation locale et durable sont aussi évalués.