«Motherland»: quand la vie de famille est loin d’être un long fleuve tranquille, avec Sharon Horgan

La RTBF a pêché pour sa plateforme une chouette comédie anglaise sur la parentalité. Avec ceci d’assez exceptionnel qu’elle offre une perspective différente sur la vie de famille, loin d’être un long fleuve tranquille.

Porté par l’irrévérencieuse Sharon Horgan, « Motherland » nous plonge ainsi dans un monde plus compétitif qu’il n’y paraît ! On y suit d’abord Julia, une mère célibataire à bout de nerfs, qui tente de jongler entre son travail et ses gamins. Pour ne rien arranger à son cas, elle a bien du mal à se faire une place dans la jungle impitoyable des matriarches réglées comme du papier à musique. Entre fête d’anniversaire ratée, sortie piscine qui tombe à l’eau et gala de charité abracadabrantesque… Julia, sa copine un peu trop coulante et son pote de papa au foyer persécuté vont tenter de donner le change. Quitte à parfois sortir des sentiers battus !