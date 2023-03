Pollution de la Sennette: les déversements d’eaux issus des entreprises du zoning de Feluy seront contrôlés

Une source de pollution identifiée

Par la rédaction

De son côté, l’échevin écaussinnois de l’Environnement Arnaud Guérard (Ecolo), a annoncé sur les réseaux sociaux que la commune continuera à faire preuve de vigilance en ce qui concerne la pollution de la Sennette.

Une canalisation servant de rejet à plusieurs exploitants du zoning sans épuration préalable vient d’ailleurs d’être identifiée, par l’action conjointe des communes d’Ecaussinnes et Seneffe, du Contrat de Rivière Senne et de la Région. « Cette situation inacceptable est une source d’atteintes à l’environnement et probablement pour partie responsable de l’apparition régulière de mousse blanche sur le cours d’eau, » a indiqué Arnaud Guérard. « Le renforcement du suivi des impacts du zoning industriel, en termes de santé, d’environnement et sur le cadre de vie des habitants doit se poursuivre. »