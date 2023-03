Première étape symbolique après les inondations pour le pont Francval à Verviers: la structure métallique est installée

Ce mercredi matin, les ouvriers retenaient leur souffle, tandis que les autorités de la commune et les quidams avaient les yeux rivés en l’air. Une grue a soulevé et mis en place un caisson métallique de 16 mètres et de 34 tonnes sur le pont Francval, afin d’en constituer la structure de base. Une première étape importante dans la reconstruction des ponts suite aux inondations de juillet 2021, annonce la Ville de Verviers.

Initialement, le pont Francval était composé de 4 arches et tenait sur 3 « piles », ou colonnes. « Mais les inondations en juillet 2021 ont détruit la pile centrale et 2 arches », explique Christophe Peigneux, du bureau d’études SEA+partners. « Notre volonté en tant qu’auteur de projet sur cette construction a été de conserver les parties existantes, de ne pas reconstruire la pile centrale et de ponter, avec un nouveau caisson métallique, les 2 arches et la pile disparues. »