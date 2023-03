DJ Hamida crée la surprise avec «A La Bien Winter Edition»: «C’était un challenge pour moi de montrer tout ce que je sais faire» (interview)

Il y a deux facteurs. Le premier est l’évolution de la consommation de la musique. Maintenant, tout va très vite avec les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. La deuxième raison est le challenge pour moi de produire d’autres morceaux que ceux qui correspondent à l’été et à l’enjaillement. Vu tout ce qui se passe dans le monde, des fois c’est bien de raconter des faits de société. Cette fois, c’était un peu plus pensé sur les thèmes. Et même au niveau des styles de musique ! C’était comme un challenge de montrer ce que je sais faire, comme la Drill par exemple.

Les « A La Bien » sont depuis 2007 des compilations estivales. Quelle est pour toi l’ambiance de ce premier projet hivernal ?

Pour moi, c’était des sonorités que je ne faisais pas sur les « Summer ». C’est aussi une petite transition pour annoncer qu’il y aura un « Summer » cet été aussi ! J’ai laissé cette petite touche estivale, tout en restant dans le côté hivernale. Pourquoi ne pas s’attaquer à toutes les saisons ?

Plusieurs artistes de cette version « Winter » étaient déjà sur le précédent projet. Étaient-ils au courant ou as-tu pensé à eux en cours d’élaboration de l’album ?

Tous le savaient, sauf Cappucino ! Lui, il était en procédure de divorce avec sa femme. Donc je l’ai appelé et il a commencé à me raconter ses problèmes. Je lui ai dit « viens toi et ta femme » et je me suis mis en mode médiateur. On est des artistes, mais des humains avant tout. Je leur ai pris un week-end au ski, d’où le clip « Khalini », et on a écrit, posé et fait le clip sur place. Et aujourd’hui ça va très bien entre eux ! Le comble, c’est que tout ça tombait le jour de la Saint-Valentin.

Justement, tu as l’air très proche de lui. Comment as-tu rencontré ce personnage haut en couleur ?

Un pote à moi m’avait dit qu’il avait un rappeur super chaud à me présenter. Ensuite vient le morceau « La Location » et je me rappelle de lui. Il était produit par 13e Art, le label de Naps, qui me dit qu’ils ont un mec chaud. Il voulait bosser avec moi et la connexion s’est faite comme ça.

Sur le morceau « Zmagria », il y a Leck, qui est un titulaire indiscutable dans tous tes projets. Est-ce qu’il sera forcément sur tous tes prochains albums ?

Oui, il est toujours le bienvenu ! Son projet est le mien.

J’aimerais aussi que l’on revienne sur la chanteuse marocaine Aïcha Maya, qui pose sur « Berbère DRE », une reprise du légendaire morceau « Still DRE » de Dr. Dre et Snoop Dogg.

C’est une voix de fou ! On est sur le tournage du clip et elle m’a expliqué quand on était en haut d’une montagne en pleine Atlas que « Maya » représentait l’écho de sa voix, qui résonnait dans tout le village quand elle chantait étant petite. Je l’ai connue grâce à des fans, qui savent que je représente chaque année le « Berbère Gang » et qui m’ont dit que je devais contacter cette fille. Quand je l’ai eue, l’alchimie s’est faite et on s’entend super bien ! Sur le clip, qui sera fait entre Marseille, Los Angeles et le Maroc, elle a suivi mon délire à mort. Le but est de montrer toutes mes influences. Pas beaucoup d’artistes comme elle m’auraient suivi pour poser sur de la Drill et de la Trap. Mais elle m’a dit « moi, je te suis ! ». C’est quelqu’un qui est motivé, qui a du talent et qui ne recule devant rien, et ça, j’aime trop.

Tu parles de clip. Il y en a déjà deux avec « Zmagria » et « Khalini ». Vas-tu, comme avec « A La Bien Summer Edition », nous clipper la quasi-totalité des titres de l’album ?

Là, c’est trop tôt pour répondre. Je me fierai au top et aux morceaux qui ressortiront le plus, surtout que, contrairement au « Summer », je sors la « Winter Edition » uniquement en digital. Je me fixerai sur ça, mais des fois c’est mieux de faire peu de contenus, et de qualité, que beaucoup.

Cette fois-ci, il n’y a pas eu d’introduction spectaculaire en bas de la Tour Eiffel ou dans une montgolfière, mais tu as appelé tes fans. Est-ce que c’était une nouvelle manière pour toi de te démarquer ?

J’ai surtout proposé à mes fans d’écouter en session privée des extraits qui ne sortiront peut-être jamais. Ils ont kiffé ! J’ai plus de 15 ans de carrière et il faut fidéliser les gens qui me suivent. La musique va tellement vite, garder sa base fan et garder des liens soudés et rapprochés avec eux est ma priorité. Sans eux, je ne serais pas là.

Parler de DJ Hamida, c’est forcément parler du titre « Déconnectés », avec Lartiste, Kayna Samet et Rim’k, qui date de 2014. Comment expliquer le fait qu’il soit toujours aussi populaire aujourd’hui ?